Google привітав українців з Днем Незалежності

14:24, 24 серпня 2016
Наука та IT
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Логотип пошукового сервісу сьогодні виконано в українських кольорах.

дудл / скриншот

Пошукова система Google на своїй головній сторінці розмістила святковий Doodle до річниці Дня Незалежності України.

Логотип пошуковика виконаний в синьо-жовтих кольорах.

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Також його прикрашають жовті соняшники і блакитне небо.

Україна сьогодні відзначає 25-річчя Незалежності. В цей день в українській столиці пройшов військовий парад.

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