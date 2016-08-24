Google привітав українців з Днем Незалежності
14:24, 24 серпня 2016Наука та IT
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Логотип пошукового сервісу сьогодні виконано в українських кольорах.
Логотип пошуковика виконаний в синьо-жовтих кольорах / скріншот
Пошукова система Google на своїй головній сторінці розмістила святковий Doodle до річниці Дня Незалежності України.
Логотип пошуковика виконаний в синьо-жовтих кольорах.
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Також його прикрашають жовті соняшники і блакитне небо.
Україна сьогодні відзначає 25-річчя Незалежності. В цей день в українській столиці пройшов військовий парад.
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