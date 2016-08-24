Google привітав українців з Днем Незалежності

Пошукова система Google на своїй головній сторінці розмістила святковий Doodle до річниці Дня Незалежності України.

Логотип пошуковика виконаний в синьо-жовтих кольорах.

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Також його прикрашають жовті соняшники і блакитне небо.

Україна сьогодні відзначає 25-річчя Незалежності. В цей день в українській столиці пройшов військовий парад.