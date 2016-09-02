Samsung оголосить про глобальне відкликання телефонів Galaxy Note 7 через випадки загоряння апаратів

За даними джерел агентства "Ренхап", в ході відкликання Samsung проведе заміну акумуляторів телефонів, пише Медуза з посиланням на Reuters. Скільки апаратів підпаде під відкликання, поки невідомо.

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Samsung Electronics в п'ятницю, 2 вересня, о 17:00 за місцевим часом (10:00 за Києвом), проведе прес-конференцію, присвячену ситуації з Galaxy Note 7, оголосили офіційні представники компанії. Ніяких інших подробиць Samsung Electronics поки не повідомила.

31 серпня Samsung Electronics оголосила про тимчасове припинення поставок нових телефонів Galaxy Note 7 на південнокорейський ринок. Таке рішення, як повідомлялося, було прийнято після того, як кілька користувачів Galaxy Note 7 повідомили, що їх телефони загорілися під час зарядки. Про яку кількість таких випадків мимовільного загоряння йде мова, не уточнювалося.