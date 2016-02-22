Samsung представила нові смартфони Galaxy S7, S7 edge і панорамну камеру Gear 360

Про це повідомляє Лента.ру.

Обидва флагманських смартфони компанії мають пило- та вологозахищений корпус, а також слоти для карт microSD ємністю до 200 ГБ. Galaxy S7 отримав Super AMOLED екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і діагоналлю 5,1 дюйми, S7 edge — 5,5 дюйми. Особливість екранів нових флагманів — функція Always On Display, яка виводить повідомлення навіть на вимкнений екран.

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Смартфони отримали 8-ядерні процесори Exynos 8890 або Snapdragon 820, 4 гб оперативної і 32 гб вбудованої пам'яті. Їх також забезпечили слотом для карт microSD, сканером відбитків пальців і чіпами NFC. Ємність акумулятора в S7 становить 3000 міліампер-годин, у S7 edge — 3600 міліампер-годин. Роздільна здатність камери нових флагманів Samsung — 12 мегапікселів.

Панорамна камера Gear 360 може знімати відео в якості 4К зі стереозвуком для пристроїв віртуальної реальності, і в режимі реального часу транслювати його на смартфон чи комп'ютер.

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Всі відеоролики з розповідями про гаджети були показані гостям у віртуальній реальності за допомогою окулярів віртуальної реальності Gear VR.

У презентації також взяв участь засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг, який розповів про співпрацю соцмережі і Samsung у сфері віртуальної реальності. Зокрема, весь контент, що належить Facebook Oculus буде доступний і на Gear VR.