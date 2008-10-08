Суд наклав заборону на програму копіювання DVD на жорсткий диск

Окружний суд Сан-Франциско наклав тимчасову заборону на використання випущеної компанією RealNetworks програми REALDVD, яка дає змогу копіювати DVD, передає ВВС News. Надалі суд має з`ясувати законність використання REALDVD.

Незаконним застосування цієї програми визнали кіностудії Paramount Pictures, Sony Pictures, Twentieth Century Fox, Universal, Disney і Warner Bros., які подали в день її виходу, 30 вересня, спільний позов проти RealNetworks. Найближче засідання суду за позовом призначене на 7 жовтня.

RealNetworks вважає свою програму легальним шляхом перетворити персональний комп`ютер на медіасервер. REALDVD дає змогу створити на жорсткому диску копію DVD, щоб не втрачати їх і не боятися подряпати диски.

RealNetworks 3 жовтня довелося прибрати програму з сайту до закінчення судових розглядів.

Лента.ру