Вчені створили штучний замінник алкоголю

Про це пише Hi-news.ru.

Нова синтетична речовина отримала назву alcosynth (від слів alcohol - алкоголь і synth - синтетичний).

За словами фахівців, речовину необхідно додавати у алкогольні напої. При цьому alcosynth ніяк не буде змінювати смакових якостей того або іншого спиртного напою. Більш того, володіючи тими ж розслаблюючими властивостями, «синтетичний алкоголь» допоможе уникнути шкоди для серця і печінки, а новий препарат зможе уберегти людину від важких захворювань цих органів.

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Багато вчених і медиків схвалюють створення подібних речовин і зазначають, що дане відкриття допоможе зменшити смертність та проблеми зі здоров'ям від вживання алкоголю по всьому світу.

Відзначається, що за даними Всесвітньої асоціації охорони здоров'я, щорічно близько 20 мільйонів осіб отримують важкі захворювання, пов'язані з вживанням алкоголю, і ще більша кількість людей помирає.

Американські вчені також додають, що напої на основі синтетичного алкоголю можуть з'явитися на ринку вже до 2050 року.