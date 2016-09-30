В Арктиці підняли із дна легендарний корабель Амундсена (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на CBC News.

Зазначається, що операція з підйому судна зайняла у команди норвезьких дослідників шість років. Наступного року судно буде перевезено в Норвегію.

Судно було спущено на воду в 1917 році і було назване на честь королеви Норвегії - Мод Уельської. На ньому дослідник Арктики пройшов Північно-Східним проходом і здійснив дрейф в Східно-Сибірському морі. Пізніше судно було продано в Канаду за борги і використовувалося як вантажне. У 1930 році воно затонуло біля поселення Кембридж-Бей в канадській Арктиці.