В Арктиці підняли із дна легендарний корабель Амундсена (фото)
21:24, 30 вересня 2016Наука та IT
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Команда вчених підняла судно першовідкривача Південного полюса Руаля Амундсена із дна затоки в канадській території Нунавут.
Операція з підйому судна зайняла у команди норвезьких дослідників шість років / Фото: Jan Wanggaard
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на CBC News.
Зазначається, що операція з підйому судна зайняла у команди норвезьких дослідників шість років. Наступного року судно буде перевезено в Норвегію.
Судно було спущено на воду в 1917 році і було назване на честь королеви Норвегії - Мод Уельської. На ньому дослідник Арктики пройшов Північно-Східним проходом і здійснив дрейф в Східно-Сибірському морі. Пізніше судно було продано в Канаду за борги і використовувалося як вантажне. У 1930 році воно затонуло біля поселення Кембридж-Бей в канадській Арктиці.
Фото: Jan Wanggaard
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