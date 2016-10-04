Переможці Media Hack Weekend 2016 презентують свої ідеї в Амстердамі

7 жовтня о 19:00 на кіностудії ім. Довженка розпочинає свою роботу унікальний технологічний хаб, MHW16, що триватиме 48 годин і завершиться 9 жовтня презентацією фінальних ідей учасників та оголошенням переможців.

Цього року організатори MHW16 підготували учасникам хакатону багато цікавих паралельних активностей, котрі допоможуть у розвитку та доопрацюванні ідей. Так, 8 жовтня свою роботу розпочне дводенний лекторій, де 20 практикуючих експертів технологічного ринку поділяться своїми знаннями на теми медіа, креативу, цифрових технологій та багато іншого. Окрім того, протягом 48 годин із командами працюватимуть досвідчені ментори, представники таких компаній, як 1+1 медіа, Київстар, Вкотакті, MacPaw та багатьох інших.

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Окрім професійної частини, учасники MHW16 вперше в Україні переглянуть кейси Cannes Lions у категорії Cyber та першими в світі побачать унікальний 3D арт-перфоманс у спеціально облаштованій лабораторії з елементами віртуальної та доповненої реальності за участі медіа-художника з Берліну Стаса Глазова та музиканта Misha Structurator. На кіностудії ім. Довженко також будуть облаштовані партнерські зони для розваг і відпочинку, та навіть капсула для сну.

9 жовтня о 17:30 на головній сцені фіналісти MHW16 представлять на розсуд журі свої роботи, над якими команди працювали протягом 48 годин.

«Ми віримо, що на цьогорічному хакатоні будуть представлені ще більш революційні та сміливі ідеї, адже технології невпинно розвиваються і змінюють наш світ. Для медійної компанії впровадження подібної ініціативи – достатньо сміливий крок, та ми у 1+1 медіа не боїмося викликів та робимо все, для того щоб змінюватись і розвивати себе та ринок» коментує Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.

Цього року, завдяки партнерам MHW16 компаніям VISA та Corezoid, команди змагатимуться за право представити свою ідею на одній з найбільших технологічних конференцій у світі, The Next Web 2017, що пройде навесні у Амстердамі.

Нагадаємо, що Media Hack Weekend – найбільший хакатон в Україні, організований 1+1 медіа в рамках ініціативи Future Media Lab. Минулого року MHW15 зібрав на кіностудії ім. Довженко більше 600 учасників, менторів та партнерів. Переможцем MHW15 стала команда проекту Spillikin з ідеєю інтерактивного лялькового театру.

Офіційний сайт MHW16: http://mhw.com.ua/

Організатор: 1+1 медіа

Генеральний партнер: MacPaw

Енергетичний партнер: Non Stop

Інтернет-партнер: Воля

Генеральна хмара MHW16: Microsoft Azure

Партнер: Infopulse

Партнер: Sigma Software

Партнер: iQOS