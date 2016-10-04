Yahoo на вимогу спецслужб створила програму для аналізу листів користувачів - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Медуза.

За даними агентства, програма була призначена для відсіювання в реальному часі всіх вхідних листів, що містять певне поєднання символів. Чи передала компанія спецслужбам будь-які відомості та чи отримали такий же запит інші поштові сервіси, агентству з'ясувати не вдалося.

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Вимога надійшла в Yahoo у формі таємної директиви. Опитані агентством експерти вважають, що вона виходила від АНБ або ФБР.

За словами джерел Reuters, голова Yahoo Марісса Майєр доручила створення програми розробникам поштового сервісу Yahoo, не поставивши до відома службу інформаційної безпеки, яка через кілька тижнів роботи виявила її і прийняла за хакерів. Дізнавшись, що створення програми було санкціоновано Майєр, голова служби Алекс Стамос звільнився з компанії, пише агентство.

Агентство зазначає, що про передачу інтернет - і телефонними компаніями користувальницьких даних уряду було відомо і раніше, проте це перший відомий випадок, коли перевірка стосувалася аналізу настільки великого обсягу даних у реальному часі і коли її здійснення вимагає створення спеціального ПО.