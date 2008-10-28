Мобільні мережі перейдуть на сонячну енергію

2013 року більше 335 тисяч базових станцій мобільного зв`язку використовуватимуть сонячні батареї для отримання енергії, повідомляє TechRadar з посиланням на заяву аналітиків компанії ABI Research.

Більшість базових станцій використовуватимуть на додаток до сонячних батарей дизельні генератори або електромережі. Повністю на сонячну енергію до 2013 року перейдуть 40 тисяч базових станцій, які працюватимуть незалежно від електромережі.

Рік тому базову станцію на сонячній батареї розробила компанія Ericsson. Нині ця станція працює в мережах індонезійського оператора Telkomsel. Крім того, Ericsson анонсувала вежу для базових станцій, устатковану вітрогенератором.

Лента.ру