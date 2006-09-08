У Xerox винайшли багаторазовий папір

Компанія Xerox представила свою нову розробку – самоочисний папір, на якому зможуть друкувати її бюджетні принтери. Папір "триматиме" зміст не більше 16 годин. Про це повідомляє видання PC Pro.

Основним елементом такого паперу є фотохромна підкладка, яка змінює свій колір під впливом ультрафіолетового випромінювання. Таким чином можна створити роздрук, який згодом світлішає до білого.

Розробники новинки виходили з того факту, що значна частина роздруків зберігається лише кілька годин. Зокрема, електронні листи або чернетки рідко бувають читані більше одного-двох разів, а отже, цей папір можна використовувати повторно.

Нова технологія дозволяє друкувати з дозволом до 1200 крапок на дюйм. Дослідники вже заявили, що працюють над можливістю збереження змісту паперу, тож у майбутньому можна буде відновити надруковане, просто нагріваючи лист.

Лента.ру