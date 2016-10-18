Тяга до саморуйнування: британський фізик висунув теорію про те, чому ми не знайшли інопланетян

Кокс, відомий вчений і автор наукових програм на британському телебаченні, запропонував свій варіант відповіді на одвічне питання про те, чому людство досі не зустріло інопланетян і не знайшло слідів їх присутності у Всесвіті, пише Новое Время.

Люди активно шукають інопланетян усіма доступними способами: слухають радіохвилі на всіх доступних частотах; будують гігантські телескопи на Землі і в космосі, щоб розгледіти планети біля інших зірок; висувають сміливі гіпотези кожен раз, коли щось в космосі здається підозрілим.

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Але людство так досі і не знайшло жодного вагомого свідчення того, що інопланетяни існують.

Якщо виникнення життя і розвиток цивілізації виявилися можливими на Землі, за мільярди років існування Всесвіту на її безкрайніх просторах повинні були розплодитися незліченні цивілізації. Які, безумовно, не могли б розвиватися так, щоб ми не помітили слідів їх присутності.

Просто там нікого немає, переконаний Брайан Кокс. Точніше, немає нікого, хто був би здатний досягти рівня розвитку, достатнього для перельотів між зірками. Не досягнемо його і ми, попереджає Кокс.

Брайан Кокс - далеко не перший вчений, який намагається відшукати відповідь на питання про те, чому ми не можемо знайти інопланетян.

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Першим цей парадокс відзначив американський фізик італійського походження Енріко Фермі. Він заявив, що з одного боку висуваються численні аргументи на користь того, що у Всесвіті має бути безліч цивілізацій. З іншого боку, відсутні будь-які спостереження, які це підтверджують. Отже, або наші спостереження не точні, або наші уявлення про природу помилкові. Це логічний висновок отримав назву парадокс Фермі.

Кокс вважає, що знайшов рішення, що пояснює цей парадокс.

"Існування світу, в якому зосереджені сили, що можуть його знищити, неможливе, якщо єдиною умовою його виживання є глобальна співпраця", - вважає Кокс.

Простіше кажучи, він висуває теорію про те, що як тільки цивілізація отримує технічні можливості для самознищення (наприклад, зброя масового ураження), а єдиною умовою її виживання стає політична згода, дні цієї цивілізації злічені.

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І така цивілізація просто не доживе до того дня, коли її технології дозволять їй здійснювати міжзоряні перельоти.

"Я припускаю, що розвиток науки і інженерного ремесла незворотно випереджає розвиток політичної системи в суспільстві, що неминуче веде до катастрофи, - міркує Кокс.- Людство як раз може наближатися до цієї точки у своєму розвитку".

Вчений і раніше відрізнявся епатажними заявами, проте його авторитет у науковому світі дуже високий.

У науковому світі радикальні й вельми філософські за своєю спрямованістю ідеї, такi як гіпотеза Кокса про саморуйнування, зустрічають прохолодно.

Багато вчених вважають за краще не змішувати науку з політикою. Тому і вдаються в пошуках рішення парадоксу Фермі до логіки іншого роду.

Приміром, опонентом Кокса виступає астрофізик з Гарвардського університету Аві Лоєб, висуваючи гіпотезу про те, що ми просто не там шукаємо.

Насправді, вчені занадто сильно і, головне, безпідставно вірять у те, що інопланетяни повинні бути схожі на землян, а отже, розвиватися в схожих умовах, вважає Лоєб.

"Для нас природно думати, просто тому, що ми ще не зустрічали ніяких чужих форм життя", - пояснює учений.

Але що якщо інопланетна життя може розвиватися за іншим законам? Тоді, наприклад, можна прибрати з обов'язкових умов для її розвитку наявність по сусідству такої яскравої зірки, як наше Сонце.

Якщо припустити, що життя може виникнути на планеті, що обертається навколо невеликої і тьмяної зірки, то коло пошуків потенційних місць для проживання у Всесвіті зростає в рази. Зірки з малою масою і низькою яскравістю все ж можуть забезпечувати достатньою кількістю енергії найближчі до них планети, на зразок нашого Меркурія.

Простіше кажучи, ми досі шукали життя зовсім не там, де воно може існувати насправді, вважає Лоєб.