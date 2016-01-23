Вчені виявили дві гігантські планети біля зірки в сузір'ї Великого Пса

Результати своїх досліджень автори опублікували в препринті на сайті arXiv.org, а коротко про них повідомляє Phys.org, передає Лента.ру.

Екзопланети в 1,75 та 1,86 разів важче Юпітера. Повний оборот навколо HD 47366 небесні тіла здійснюють за 363,3 і 684,7 доби відповідно і віддалені від світила на відстані 1,214 і 1,853 астрономічних одиниць (середня відстань між Землею і Сонцем).

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Система планет може перебувати у орбітальному резонансі 1:2, проте вчені не впевнені через відмінності в значеннях ексцентриситетів небесних тіл (безрозмірних параметрів, що описують відміну від кругових орбіт планет), рівних 0,089 і 0,278 відповідно.

Зірка-гігант HD 47366, що відноситься до спектрального типу K1, в 1,81 рази важча і в 390 разів об'ємніша за Сонце. Світило знаходиться на відстані 260 світлових років від Землі. Його вік дорівнює 1,6 мільярди років. Пару екзопланет знайшли обсерваторії Японії та Австралії.

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Система привернула вчених незвичайними параметрами орбіт екзопланет (зокрема, можливою наявністю орбітального резонансу або ретроградного руху). Астрономи вважають, що отримані ними дані спостережень дозволяють припустити наявність в системі HD 47366 третьої екзопланети.