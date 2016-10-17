Апарати місії ExoMars успішно відокремилися один від одного на підльоті до Марсу

Відокремлення Schiaparelli від TGO було заплановано на 14:42 за Гринвічем, передає Медуза.

Приблизно через 20 хвилин Європейське космічне агентство (ESA) підтвердило, що відокремлення пройшло успішно. Сигнал про це йшов на Землю 9 хвилин 36 секунд.

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Незадовго до поділу апаратів співробітник ESA на ім'я П'єр продемонстрував, як воно буде відбуватися:

Планується, що Schiaparelli і TGO долетять до Марсу 19 жовтня. TGO повинен буде почати маневр для виходу на марсіанську орбіту, а Schiaparelli — здійснити посадку (вона запланована на 14:42 за Гринвічем).

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Місія Європейського космічного агентства (ESA) і Роскосмосу ExoMars стартувала з космодрому Байконур 14 березня. Модуль TGO буде вивчати атмосферу Марсу і розподіл водяного льоду в його грунті. Schiaparelli відпрацює технологію посадки.