Апарати місії ExoMars успішно відокремилися один від одного на підльоті до Марсу

Відокремлення Schiaparelli від TGO було заплановано на 14:42 за Гринвічем, передає Медуза.

Приблизно через 20 хвилин Європейське космічне агентство (ESA) підтвердило, що відокремлення пройшло успішно. Сигнал про це йшов на Землю 9 хвилин 36 секунд.

Незадовго до поділу апаратів співробітник ESA на ім'я П'єр продемонстрував, як воно буде відбуватися:

.@ESA_TGO Spacecraft Operations Engineer Pierre demonstrates how @ESA_EDM separation will look #ExoMarspic.twitter.com/q2bWDwGGOM