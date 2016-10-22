Продуктивність більш дешевих iPhone 7 виявилася нижчою, ніж у дорогих моделей
Швидкість запису на SSD-накопичувач iPhone 7 виявилася значно вище у дорогих моделей з 128 і 256 гігабайтами пам'яті, ніж у більш дешевих з 32 Гб.
Це показує дослідження Unbox Therapy, результати випробувань GSMArena співвідносяться з ним, передає Медуза.
Якщо на SSD-накопичувач на 128-гігабайтної моделі дані записуються зі швидкістю 341 мегабайт в секунду, то на айфон з 32 гігабайтами — зі швидкістю 42 мегабайти в секунду. Різниця в часі при передачі фільму на телефон об'ємом 4,2 гігабайт становитиме більше хвилини.
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Швидкість читання у дешевих і дорогих моделей айфонів також відрізняється, але вона непомітна при використанні.
Крім того, як виявила компанія Cellular Insights, різні моделі телефонів по-різному приймають 4G-сигнал. Краще це роблять телефони моделей A1660 і A1661, ніж A1778 і A1784, що поставляються до Європи. У цих моделях різні приймачі: у перших чіп Qualcomm, в інших — Intel. У США продаються всі чотири моделі.