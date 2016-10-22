Продуктивність більш дешевих iPhone 7 виявилася нижчою, ніж у дорогих моделей

Це показує дослідження Unbox Therapy, результати випробувань GSMArena співвідносяться з ним, передає Медуза.

Якщо на SSD-накопичувач на 128-гігабайтної моделі дані записуються зі швидкістю 341 мегабайт в секунду, то на айфон з 32 гігабайтами — зі швидкістю 42 мегабайти в секунду. Різниця в часі при передачі фільму на телефон об'ємом 4,2 гігабайт становитиме більше хвилини.

Читайте такожВ Україні стартували офіційні продажі iPhone 7

Швидкість читання у дешевих і дорогих моделей айфонів також відрізняється, але вона непомітна при використанні.

Крім того, як виявила компанія Cellular Insights, різні моделі телефонів по-різному приймають 4G-сигнал. Краще це роблять телефони моделей A1660 і A1661, ніж A1778 і A1784, що поставляються до Європи. У цих моделях різні приймачі: у перших чіп Qualcomm, в інших — Intel. У США продаються всі чотири моделі.