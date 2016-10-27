Microsoft представила оновлення Windows 10

Про це повідомляє Windows Central, повний запис заходу також доступний на офіційному сайті розробника, передає РБК.

Пакет оновлень буде доступний для користувачів навесні 2017 року. Він буде включати в себе оновлену версію стандартної програми Paint, яка вперше за свою історію дозволить створювати 3D-графіку без спеціальних професійних навичок. За словами представника розробника оновлення Меган Сондерс, для того, щоб створити тривимірне зображення, треба буде намалювати його на площині, а потім за допомогою спеціальної функції автоматично «надати йому об'єм».

Читайте такожMicrosoft перекласифікує свою операційну систему Windows 10 на "рекомендоване оновлення"

Створені в додатку тривимірні моделі можна буде роздрукувати на 3D-принтері. Сондерс назвала цю можливість програми «новим кроком у розвитку інновацій».

«Якщо ми дамо світу можливість познайомитися з 3D, то настане нова епоха в подачі інформації, нова епоха інновацій <...> Створення 3D-контенту повинно бути таким же простим, як зйомка фотографій», — заявила Сондерс.

Як пише AIN.UA, підтримкою 3D обзавівся і PowerPoint. "Якщо вам не вистачало творчості в цьому епохальному додатку для презентацій, то в ньому в якості джерела імпорту об'єктів також доступно співтовариство Remix3D", - пише видання.

Дивитися на творіння, створені в 3D Paint, можна не тільки на екрані ноутбука, продовжує AIN.UA. Представник Microsoft показав інтеграцію доповненої реальності в браузер Microsoft Edge, надівши окуляри HoloLens і маніпулюючи рухом голови об'єктами Remix3D.

Крім HoloLens Microsoft в партнерстві з HP, Dell, Lenovo, Asus і Acer випустить більш дешеві окуляри віртуальної реальності, ціни на які будуть починатися з $299. Такий крок виглядає логічним, враховуючи кількість ПЗ для роботи з 3D-контентом в оновленні — його треба буде за допомогою чогось дивитися. Компанія більше не надала жодних деталей про дешеві VR-шоломи.

Читайте такожGoogle розробляє нові окуляри віртуальної реальності - ЗМІ

Для любителів комп'ютерних ігор, які традиційно користуються Windows, Microsoft представила вбудовану можливість стрімінгу ігрового процесу. По суті, в Creator's Update буде вбудовано аналог Twitch, сервіс під назвою Beam. Він дозволить легко запускати стріми своїх ігор і взаємодіяти з глядачами.

Читайте такожMicrosoft викупить з ринку 10% своїх акцій на $40 мільярдів і підвищить дивіденди

Одна з найбільш корисних нових функцій — можливість розміщувати контакти друзів прямо на панелі задач. Тепер замість того, щоб в конкретному додатку шукати контакти користувача, його можна буде помістити на панель задач. Щоб поділиться з таким другом документом, достатньо буде просто перенести його на іконку користувача.

Над контактами з'явиться нова спливаюча панель, в якій будуть знаходитися всі комунікаційні програми, включаючи Skype, пошту. На ній будуть агрегуватися всі повідомлення з різних джерел. Контакти тепер зможуть «зачепити по плечу», що призведе до появи маленького анімованого емодзі над їх фотографією на панелі завдань.

Крім оновлення системи, Windows представила нові пристрої — настільний комп'ютер Surface Studio і ноутбук Surface Book другого покоління, передає РБК.

Комп'ютер Surface Studio оснастили 4 Гб і більше оперативної пам'яті і 32 Гб і більше постійної пам'яті. Він працює на базі процесора Intel Core i5 або i7. Роздільна здатність сенсорного екрану складає 4,5 K, діагональ — 28 дюймів.

Читайте такожHewlett-Packard представила Windows-смартфон, що замінює 3 види пристроїв

Ноутбук другого покоління Surface Book i7 за бажанням користувача зможе перетворюватися в блокнот чи в планшет для малювання.

Діагональ екрану складає 13,5 дюйми, час автономної роботи становить 16 годин, що, як зазначили в Microsoft, на 30% довше, ніж у попередньої версії. Об'єм оперативної пам'яті складе від 8 до 16 Гб, а постійної — від 128 Гб до 1 Тб.