Бараку Обамі доведеться відмовитися від улюбленого смартфона

Обраному президентові США Бараку Обамі доведеться відмовитися від використання смартфона BlackBerry, коли він офіційно вступить на посаду в січні 2009 року. Про це пише The New York Times.

BlackBerry дозволяє своїм користувачам обмінюватися захищеною корпоративною електронною поштою. Відомо, що Обама - великий шанувальник цього пристрою.

Президент США, згідно з Presidential Records Act, прийнятим 1978 року, повинен вести все листування так, щоб воно було зафіксоване службами Білого дому в офіційних документах. Крім того, всім президентам США настійно рекомендують відмовитися від використання e-mail через можливість перехоплення повідомлень третьою стороною.

У січні 2001 року, за кілька днів до інавгурації, Джордж Буш розіслав своїм родичам і друзям повідомлення, в яких заявив, що відмовляється від використання e-mail.

Інавгурація нового президента США повинна відбутися 20 січня 2009 року.

Лента.ру