У Києві стартував конкурс юних винахідників (фоторепортаж)
14:18, 16 листопада 2016Наука та IT
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Найкращий юний винахідник отримає грошовий приз - понад 100 тисяч гривень.
Свої розробки представлять 100 учнів з усієї України / Фото УНІАН
У Києві 16 листопада відкрилася VІІ Всеукраїнська виставка винаходів школярів "Майбутнє України".
Згідно з анонсом, в рамках заходу 100 учнів з 23 областей України покажуть інноваційні розробки 2016 року, після чого журі визначить переможця. Найкращий юний винахідник отримає грошовий приз - понад 100 тис. грн.
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Цього року на виставку школярі везуть глиняний 3D-принтер, робота-няньку для людей похилого віку, руку-маніпулятор, новий утеплювач-перліт, мобільну розробку від витоку газу, бюджетний безпілотник та багато чого іншого.
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