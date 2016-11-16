У Києві стартував конкурс юних винахідників (фоторепортаж)

У Києві 16 листопада відкрилася VІІ Всеукраїнська виставка винаходів школярів "Майбутнє України".

Згідно з анонсом, в рамках заходу 100 учнів з 23 областей України покажуть інноваційні розробки 2016 року, після чого журі визначить переможця. Найкращий юний винахідник отримає грошовий приз - понад 100 тис. грн.

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Цього року на виставку школярі везуть глиняний 3D-принтер, робота-няньку для людей похилого віку, руку-маніпулятор, новий утеплювач-перліт, мобільну розробку від витоку газу, бюджетний безпілотник та багато чого іншого.