Під замороженою поверхнею Плутона може бути океан

Про це свідчать результати досліджень, які були опубліковані у середу, 16 листопада, у журналі Nature, передає Deutsche Welle.

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Океан Плутона, який скоріш за все складається зі сльотавої води, схований на рівні 150-200 кілометрів під "серцеподібним" регіоном крижаної поверхні карликової планети і має глибину до 100 кілометрів. Про це агентству Reuters розповів планетолог Френсіс Німмо з Каліфорнійського університету у Санта-Крузі.

Відкриття було зроблене завдяки інформації, отриманій від космічного зонда НАСА New Horizons, який у липні 2015 року здійснив проліт між Плутоном та його супутником Хароном. Зараз космічний апарат перебуває на відстані 587 мільйонів кілометрів від Плутона.

Раніше УНІАН повідомляв, що геологи з Університету Брауна і Планетологического інституту (Арізона) знайшли нові свідчення існування рідкого підлідного океану на сучасному Плутоні.