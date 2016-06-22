Вчені знайшли нові докази існування рідкого підлідного океану на Плутоні

Ключовим аргументом вчених стала відсутність слідів стиснення на поверхні карликової планети. Дослідження опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, повідомляє N+1.

Вчені, використавши дані про щільність і діаметр Плутона, вивчали, як може змінюватися розподіл температури в товщі карликової планети.

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Геологи вказали на те, що джерелом довгих каньйонів і тріщин на Плутоні могло стати часткове замерзання підлідного океану, що відбулося нещодавно (у порівнянні з віком небесного тіла). Але найцікавішим є результат, пов'язаний з моделюванням повного вимерзання океану. Через низькі температури Плутона і високий тиск всередині планетоїда водний лід повинен був перетворитися в більш щільний кубічний лід-II.

Перетворення льоду повинно було супроводжуватися зменшенням обсягу, займаного льодом і стисненням крижаної кори Плутона. Однак знімки, зроблені місією New Horizons, не підтверджують цього передбачення, що говорить про те, що підлідний океан все ще частково рідкий. Як відзначають геологи, фазовий перехід призведе до видимих наслідків тільки якщо товщина поверхневого шару льоду на Плутоні перевищить 260 км.

Ще один фактор на користь рідкого океану - наявність на поверхні Плутона азотно-метанового льоду, який є гарним теплоізолятором і допомагає зберігати тепло внутрішніх частин Плутона.

Нагадаємо, знімок, отриманий автоматичною станцією New Horizons після прольоту повз Плутон, дозволив розкрити таємницю "сутінкової зони" карликової планети - структуру атмосфери небесного тіла, що спостерігається на тлі Сонця.