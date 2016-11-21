Сьогодні Землю накриє найпотужніша за рік магнітна буря

За інформацією науковців NASA, бурю спричинить отвір в атмосфері Сонця, йдеться в сюжеті ТСН.

Потужні вкиди плазми накриють магнітну оболонку Землі, й метеочутливі люди можуть відчути мігрені, гіпертонію, загострення хронічних хвороб.

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Сьогодні-завтра можливі розлади сну, пригніченість, неуважність, що підвищує, зокрема, й ризик дорожніх аварій.

Раніше вчені попередили про майбутню зміну магнітних полюсів Землі. Падіння напруженості магнітного поля Землі не призведе до зміни полюсів місцями як мінімум у найближчі дві тисячі років, оскільки зараз його сила приблизно в два рази вища від середніх значень для недавньої історії планети.