Сьогодні Землю накриє найпотужніша за рік магнітна буря
09:19, 21 листопада 2016Наука та IT
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Найсильніша магнітна буря за весь 2016-й сьогодні, 21 листопада, накриє Землю.
Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря / atn.ua
За інформацією науковців NASA, бурю спричинить отвір в атмосфері Сонця, йдеться в сюжеті ТСН.
Потужні вкиди плазми накриють магнітну оболонку Землі, й метеочутливі люди можуть відчути мігрені, гіпертонію, загострення хронічних хвороб.
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Сьогодні-завтра можливі розлади сну, пригніченість, неуважність, що підвищує, зокрема, й ризик дорожніх аварій.
Раніше вчені попередили про майбутню зміну магнітних полюсів Землі. Падіння напруженості магнітного поля Землі не призведе до зміни полюсів місцями як мінімум у найближчі дві тисячі років, оскільки зараз його сила приблизно в два рази вища від середніх значень для недавньої історії планети.
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