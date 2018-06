Вчені попередили про майбутню зміну магнітних полюсів Землі

Падіння напруженості магнітного поля Землі не призведе до зміни полюсів місцями як мінімум у найближчі дві тисячі років, так як зараз його сила приблизно в два рази вище середніх значень для недавньої історії планети, повідомляє РИА Новости з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Я можу сказати тільки одне – якщо напруженість магнітного поля буде падати з тією ж швидкістю, що і сьогодні, то пройде ще тисяча років до тієї точки, коли воно впаде до типових середніх значень. Коли це станеться, воно може як знову піти вгору, так і піти вниз. Ми не можемо передбачити, що станеться потім, враховуючи вкрай непередбачувану вдачу магнітогідродинамічних процесів у ядрі Землі", — заявив Хуапей Ван з Массачусетського технологічного інституту (США).

Читайте такожВчені з'ясували природу походження каналів на Марсі

Ван і його колеги прийшли до такого висновку, вивчивши сліди кількох древніх переворотів магнітної осі планети, які "закарбувалися" в породах, викинутих вулканами на Галапагоських островах за останні п'ять мільйонів років.

Цей архіпелаг, як відзначають вчені, є ідеальним місцем для таких вимірів, так як він розташований майже на екваторі планети, де напруженість магнітного поля завжди дорівнює половині від тих значень, які спостерігаються на полюсах. Аналогічні виміри інша команда геологів проводила в Антарктиці, де теж залягає безліч вулканічних порід зі слідами магнітного поля.

Згідно з повідомленням, ці спостереження допомогли авторам статті з'ясувати, якими типовими значеннями напруженості володіло магнітне поле в минулому. Виявилося, що в попередні історичні епохи магнітне поле Землі було значно слабше, ніж сьогодні – близько 15 мікротесел на екваторі замість сучасних 32 мікротесел, і близько 30 мікротесел на полюсах, при сучасних 64 мікротесел.

Читайте такожВчені США з'ясували, що магнітне поле Землі на 700 мільйонів років старше ймовірного віку

Раніше вчені вважали, спираючись на заміри реманентної намагніченості в зразках порід з помірних широт, що сьогодні напруженість магнітного поля Землі приблизно близька до його мінімальних значень, при досягненні яких зазвичай відбувається переворот магнітної осі планети.

Відкриття Вана і його колег означає, що напруженість магнітного поля Землі сьогодні насправді помітно вище, ніж вона була під час минулих п'яти мільйонів років. Це говорить про те, що магнітна вісь планети не буде перевертатися як мінімум найближчу тисячу років навіть більш тривалий термін.

Катастрофічний зсув полюсів — не визнана академічною наукою теорія, згідно з якою за певних умов можлива зміна положення географічних полюсів Землі (тобто її осі) за геологічно короткий час, наприклад, за рахунок зміни положення кори планети щодо її внутрішніх шарів під дією тих чи інших сил.