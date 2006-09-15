Toyota випробовує нове покоління позашляховика Land Cruiser (фото)

"Шпигунські" знімки нового Toyota Land Cruiser з`явилися в Інтернеті. Машину випадково сфотографували в Омані, на Близькому Сході.

Можливо, фірма Toyota вибрала це місце для випробувань через спекотний клімат. Про те, що автомобіль проходить тести, свідчать глибокі подряпини на корпусі і позашляхові шини.

Судячи з фотографій, автомобіль одержить абсолютно новий кузов і інтер`єр, дизайн яких витриманий у дусі нової "філософії" фірми Toyota. Гострі кути скошені, центральна консоль на приладовій панелі зроблена "двоярусною", як на новому RAV4, а задні ліхтарі опуклі, як у Camry.

Нинішнє покоління Land Cruiser випускається вже вісім років. Дата прем`єри нового Land Cruiser поки не відома. Не виключено, що дебют новинки відбудеться в другій половині 2007 року.

Лєнта.ру