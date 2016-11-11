Сили АТО знешкодили розвідувальний безпілотник, який був запущений з території Росії

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, апарат був знешкоджений 6 листопада у районі населеного пункту Мелекіне Першотравневого району.

"Аналіз інформації не видаленої оператором БпЛА і яка містилась на флеш-накопичувачі свідчить, що в період з 20.08.2016 по 06.11.2016 року даний БпЛА не менше 4-х разів залучався до виконання завдань з ведення аеророзвідки позицій Збройних Сил України в смузі ОТУ "Маріуполь". Всього на флеш-накопичувачі БпЛА було виявлено більше 500 фотознімків", - повідомляє штаб АТО.

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Запуск БпЛА здійснювався із стартової позиції на території Ростовської області РФ.

"Факт виявлення БпЛА "Орлан-10" в акваторії Азовського моря та ведення повітряної розвідки об’єктів ЗСУ, та в черговий раз підтверджує безпосередню підтримку злочинної діяльності НЗФ та вкотре вказує на участь ЗС РФ в військовому конфлікті на сході України", - підкреслює прес-центр штабу АТО.

"В період виконання завдань БпЛА ЗС РФ "Орлан-10" 10.10.2016, які показані на малюнках 7, 8 здійснювались прицільні обстріли позицій підрозділів сил Антитерористичної операції з боку НЗФ у районах населених пунктів Широкине, Водяне, Талаківка. Мінометний та артилерійський вогонь вівся з районів Саханка, Комінтернове, Заїченко. За період з 08.20-11.30 10.10.2016 НЗФ було випущено по підрозділам сил АТО більше 215 мін та снарядів. Втрати склали: вбитими – 2, поранено – 6 військовослужбовців", - повідомляють у штабі.

"Прицільність обстрілів підтверджує дорозвідку наших позицій та корегування вогню артилерії НЗФ з боку ЗС РФ та в черговий раз підтверджує злочинну діяльність та безпосередню участь ЗС РФ в військовому конфлікті на сході України", - констатує штаб АТО.