Російська космічна вантажівка "Прогрес" втратила контакт із Землею

"Сьогодні після пуску ракети-носія «Союз-У» з транспортним вантажним кораблем «Прогрес МС-04» з 383 секунди пропала телеметрія. В даний час фахівці Роскосмосу з'ясовують ситуацію", - йдеться в повідомленні на сайті Роскосмосу.

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На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання і комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу МКС.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.