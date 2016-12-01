Російська космічна вантажівка "Прогрес" втратила контакт із Землею
17:50, 01 грудня 2016Наука та IT
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Запущений до Міжнародної космічної станції вантажний корабель "Прогрес" втратив контакт із Землею.
"Прогрес" втратив контакт із Землею / Фото nasa.gov
"Сьогодні після пуску ракети-носія «Союз-У» з транспортним вантажним кораблем «Прогрес МС-04» з 383 секунди пропала телеметрія. В даний час фахівці Роскосмосу з'ясовують ситуацію", - йдеться в повідомленні на сайті Роскосмосу.
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На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання і комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу МКС.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.
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