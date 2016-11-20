На МКС прибули космонавти у складі 50-ї експедиції
01:39, 20 листопада 2016Наука та IT
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Космічний корабель "Союз МС-03" з екіпажем із трьох астронавтів прибув на Міжнародну космічну станцію.
Космонавти перед відправкою на МКС / REUTERS
Як передає РБК-Україна, астронавт NASA Пеггі Уїтсон, астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке, а також російський астронавт Олег Новіцький на МКС приєднаються до американця Роберта Кімбро та росіян Сергія Рижикову та Андрію Борисенку, які прилетіли на станцію в жовтні у складі 49-ї експедиції.
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Ракета-носій "Союз-ФГ" з космічним кораблем стартувала 17 листопада з космодрому Байконур.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні на МКС прибув вантажний корабель Cygnus, запущений в космос ракетоносієм з першою сходинкою українського виробництва.
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