Шаттл ”Атлантіс” повертається на Землю

Посадка шаттла "Атлантіс" запланована на середу, наразі він вже відстикувався від Міжнародної космічної станції.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на Центр управління польотом в космічному Центрі НАСА імені Джонсона, шаттл облетів МКС на відстані приблизно 186 метрів і сфотографував зміни, які були внесені за час місії у вигляд МКС.

Головним завданням місії "Атлантіса" була установка 17-тонної конструкції на МКС з подальшим розміщенням на ній нових сонячних батарей. Це завдання виконано, і тепер МКС може виробляти вдвічі більше електроенергії. Це потрібно, зокрема, для повноцінного функціонування системи кондиціонування станції.

Сонячні батареї і нова ферма, на якій вони кріпляться, були встановлені під час виходів у відкритий космос.

Не зважаючи на те, що в цілому політ шаттла пройшов успішно, в ході двох виходів у відкритий космос були втрачені два кріпильні болти з шайбами від пластин сонячних батарей, а третій вихід в космос було відкладено на годину через стрибок напруги в насосі, що компенсує тиск в шлюзовій камері. Під час перших двох виходів астронавти перевиконували план і, окрім основних завдань встигали виконати і додаткові роботи. Проте під час третього виходу в космос, виконати установку антени комунікаційного зв`язку МКС не вдалося - у астронавтів не вистачило часу.

Наступний політ шатла заплановано на грудень, запуск космічного човника "Діскавері" планується здійснити не раніше 14 грудня, повідомляє прес-служба НАСА.