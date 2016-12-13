Компанія-розробник презентувала нові моделі Nokia
17:17, 13 грудня 2016Наука та IT
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Компанія HMD Global, яка отримала права на бренд Nokia оголосила про випуск двох нових телефонів — Nokia 150 і Nokia 150 Dual SIM.
Нові телефони Nokia надійдуть у продаж в першому кварталі 2017 року / themobileindian.com
Про це повідомляє "Медуза".
Обидві моделі, повідомляється на сайті компанії, мають екран 2,4 дюйма. Вони оснащені FM-радіо і MP3-плеєром. Батарея телефону здатна працювати на одному заряді 22 години в режимі розмови і 31 день в режимі очікування.
Рекомендована ціна на Nokia 150 і Nokia 150 Dual SIM — 26 доларів без податків і зборів.
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Очікується, що нові телефони Nokia надійдуть у продаж в першому кварталі 2017 року.
Нагадаємо, що компанія HMD Global викупила у Microsoft право на випуск телефонів під брендом Nokia в травні 2016 року. Компанія Nokia, як підкреслювалося тоді, не має частки в HMD Global.
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