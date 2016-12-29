Новий рік настане пізніше на одну секунду

Таким чином, Новий 2017 рік настане о 11:59:60, передає Quartz.

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Таке рішення ухвалила Міжнародна служба обертання Землі (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), розташована в Парижі. Додавання відбудеться для того, щоб час UTC не відрізнявся від UT1 (середній сонячний час) більш ніж на 0,9 секунди. Додавання ще однієї секунди відбувається регулярно, починаючи з 1972 року.

Найчастіше такі заходи відбуваються в червні і грудні високосних років (29 діб у лютому).

За час існування системи було вироблено 26 додавань і в останній раз координаційна секунда була додана 30 червня 2015 року. Зазначається, що в майбутньому додаткові секунди можуть вводитися частіше, так як обертання Землі поступово сповільнюється, а різниця між UTC і UT1 зростає.