Ex.ua відновив роботу на новому домені.

Про це йдеться в повідомленні на стартовій сторінці порталу.

"Рішення порталу про припинення діяльності викликало у користувачів безліч питань. На портал прийшла величезна кількість запитів щодо того, де тепер можна буде зберігати файли. За час існування сервісу ЕХ-файли став персональним накопичувальним диском для багатьох громадян України. На ньому зберігалися особисті архіви, професійні напрацювання і персональні збірки файлів", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що сервіс ЕХ-файли перезапущений на домені FEX.NET (File EXchange Network), який реалізований на принципово новій технологічній платформі, що забезпечить додаткову зручність використання.

"Даний набір функцій є базовим і буде розширюватися. Протягом двох місяців будуть реалізовані додаткові можливості файлообміну, включаючи запуск постійного сховища і хмари потокового мовлення", - додають розробники.

Всі власники поштових скриньок Ex.ua отримають додаткове розширення на домені FEX.NET з тим же логіном та паролем доступу.

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Також вони подякували всім користувачам Ex.ua за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня український сервіс обміну інформацією Ex.ua виставив на продаж свій домен за 1 млн доларів, виручені кошти будуть витрачені на дитячі операції. Також файлообмінник заявив про продовження доступу до збережених користувачами файлів і до пошти на домені Ex.ua до 31 грудня 2016 року.

17 листопада поточного року український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.