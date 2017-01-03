Перший після аварії запуск ракети Falcon 9 відбудеться 8 січня - SpaceX

Про це повідомила компанія SpaceX Ілона Маска, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

SpaceX відновить польоти з космодрому Ванденберг запуском супутника Iridium NEXT, йдеться в заяві компанії.

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За допомогою Falcon 9 американська компанія Iridium Communications збирається вивести у космос першу групу телекомунікаційних супутників Iridium нового покоління. Компанія планує доставити на орбіту за допомогою ракет-носіїв виробництва SpaceX кілька десятків таких апаратів.

У SpaceX додали, що завершили розслідування аварії Falcon 9, яка відбулася у вересні.

Інцидент розслідували чиновники з Федерального управління цивільної авіації ВПС США, Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) та Національної ради з безпеки на транспорті.

Комісія прийшла до висновку, що причиною вибуху ракети на стартовому майданчику стали неполадки в одному з трьох балонів, які розташовані всередині бака з рідким киснем у другий ступені ракети.

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Представники SpaceX відзначили, що компанія зробила необхідні заходи, щоб не допустити повторення аварії.

Ракета-носій Falcon 9 вибухнула 1 вересня під час тестового запуску на мисі Канаверал у штаті Флорида. Аварія сталася при підготовці до іспиту, під час заправки палива.

В результаті вибуху компанія втратила ракету і ізраїльський комунікаційний супутник AMOS-6, вартість якого оцінили в 200 мільйонів доларів.

Власник знищеного апарату компанія Space Communication заявила про намір стягнути зі SpaceX компенсацію в 50 мільйонів доларів, або отримати безкоштовний старт.

Ілон Маск назвав цю аварію найсерйознішою невдачею в історії компанії.