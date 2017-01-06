Екіпаж МКС вийде у відкритий космос (відео)

12:50, 06 січня 2017
Наука та IT
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Члени екіпажу МКС, американські астронавти Роберт Шейн Кімбро і Пеггі Уїтсон, здійснюють перший у 2017 році вихід до відкритого космосу.

Планується, що астронавти знімуть нікель-водневі акумуляторні батареї і підключать три нових літієво-іонних акумулятори.

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Відзначається, що вихід у відкритий космос запланований на 14:00 за київським часом.

Другий вихід у відкритий космос Кімбро та астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке запланований на 13 січня.

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Теги: #космос#астронавти#МКС