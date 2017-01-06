Екіпаж МКС вийде у відкритий космос (відео)
Члени екіпажу МКС, американські астронавти Роберт Шейн Кімбро і Пеггі Уїтсон, здійснюють перший у 2017 році вихід до відкритого космосу.
Планується, що астронавти знімуть нікель-водневі акумуляторні батареї і підключать три нових літієво-іонних акумулятори.
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Відзначається, що вихід у відкритий космос запланований на 14:00 за київським часом.
Другий вихід у відкритий космос Кімбро та астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке запланований на 13 січня.
TODAY, @Space_Station crew will perform a #spacewalk! Watch live starting at 5:30am ET, w/ spacewalk starting at 7am https://t.co/SztoBZCyplpic.twitter.com/a3h8jXn4sH— NASA (@NASA) January 6, 2017
NOW: @NASA_Astronauts make final preparations to venture outside @Space_Station for 6.5 hour #spacewalk. Watch: https://t.co/mzKW5uV4hSpic.twitter.com/wgLVtrkbO1— NASA (@NASA) January 6, 2017