Екіпаж МКС вийде у відкритий космос (відео)

Планується, що астронавти знімуть нікель-водневі акумуляторні батареї і підключать три нових літієво-іонних акумулятори.

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Відзначається, що вихід у відкритий космос запланований на 14:00 за київським часом.

Другий вихід у відкритий космос Кімбро та астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке запланований на 13 січня.