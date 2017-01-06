Китай запустив експериментальний телекомунікаційний супутник (фото)

Китай успішно запустив на орбіту експериментальний супутник комунікаційних технологій номер 2. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Запуск було здійснено з космодрому Січан в провінції Сичуань в Південно-Західному Китаї. Ракета-носій "Чанчжен-3Б" ("Великий похід-3Б") стартувала о 23:18 за місцевим часом 5 січня.

Космічний апарат призначений для виконання операцій супутникового зв'язку і передачі даних.

Відзначається, що експериментальний супутник комунікаційних технологій і ракета-носій "Чанчжен-3Б" розроблені відповідно Шанхайської академією за технологією космічних польотів і Китайським дослідним інститутом ракетної техніки.

Цей запуск став першим для Китаю в 2017 році і 245-м за рахунком для ракет серії "Чанчжен".

Як повідомлялося раніше, Китай у вівторок, 29 грудня, запустив супутник дистанційного зондування планети Gaofen-4 в рамках реалізації проекту спостереження Землі у високому дозволі.