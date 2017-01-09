У небі над Росією вибухнув метеорит (відео)

Про це повідомили в екстрених службах російського регіону, передає ТАСС.

"Так, дійсно, увечері 8 січня в Архангельській області в щільних шарах атмосфери згорів метеорит. До землі він не долетів. Очевидці бачили спалах у небі", - сказало джерело.

За його словами, жодних наслідків це не викликало. "Ні руйнувань, ні потерпілих немає. На роботі інфраструктури це теж ніяк не позначилося", - додали в екстрених службах.

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У регіональному управлінні МНС водночас заявили, що до відомства інформація про можливе падіння метеорита не надходила, заявок на ліквідацію наслідків НП не було.

"Жодного підтвердження, що це було, у нас немає. Інформація до нас не надходила, ніхто нікуди не виїжджав", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 6 грудня 2016-го року жителі міста Саяногорськ російського регіону Хакасія спостерігали незвичне космічне явище.