Світ Disney став ближче: компанія представила власну приставку для ігор (фото)

15:05, 10 січня 2017
Наука та IT
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Компанія Disney показала свою власну приставку для дітей з передвстановленим контентом.

ІГН

Про це повідомляє IGN.

Приставка буде включати в себе відео, ігри та книги від Disney. Вартість такого пристрою буде становити $99, крім того, окремо можна придбати геймпад за $39.

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Крім контенту від Disney на приставку можна встановити стримінговий додаток, таке як Netflix або Amazon Prime, і виводити відео на телевізор. Крім того, приставка оснащена трьома USB-портами, що дозволяють підключати будь-який зовнішній накопичувальний пристрій.

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