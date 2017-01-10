Світ Disney став ближче: компанія представила власну приставку для ігор (фото)

Про це повідомляє IGN.

Приставка буде включати в себе відео, ігри та книги від Disney. Вартість такого пристрою буде становити $99, крім того, окремо можна придбати геймпад за $39.

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Крім контенту від Disney на приставку можна встановити стримінговий додаток, таке як Netflix або Amazon Prime, і виводити відео на телевізор. Крім того, приставка оснащена трьома USB-портами, що дозволяють підключати будь-який зовнішній накопичувальний пристрій.