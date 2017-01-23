Екс-менеджмент "Приватбанку" заснував ІТ-компанію

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook Олег Гороховський, в минулому перший заступник голови правління "Приватбанку".

"Ми разом з Дмитром Дубілетом (в минулому – ІТ-директор банку), Михайлом Рогальським (в минулому – керівник бізнесу платежів) та кількома іншими екс-колегами з "Приватбанку" вирішили заснувати ІТ-компанію. Будемо займатися наданням ІТ-послуг українським і зарубіжним банкам", - написав Гороховський.

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Він зазначив, що компанія готова ділитися своїм досвідом створення роздрібного банку і займатися такими блоками, як процесинг, CRM-система, кредитні карти, Інтернет-банкінг.

"Назва компанії - Fintech Band. Сподіваюся, скоро порадуємо всіх крутими фічами в різних українських банках. Колеги-банкіри, чекайте, скоро постучимся до вас на зустріч", - написав Гороховський.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Мінфін 22 грудня представив колективу банку нового голову правління – екс-міністра фінансів України Олександра Шлапака - і оголосив про призначення нової спостережної ради фінустанови.

Оновлений раду банку очолив фінансист і автор програми реформування банківської системи Туреччини Енгін Акчакоча. Також до складу ради увійшли керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі Франсіс Маліж, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта, фінансист і автор реформи фінсектора в Ірландії Стівен Сіліг, уповноважений з перспективним проектам "Нафтогазу" Сергій Алексєєнко.