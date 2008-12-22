Mitsubishi Heavy и Areva утворять СП для виробництва ядерного палива

За неофіційними даними, японська машинобудівна компанія Mitsubishi Heavy Industries Ltd і найбільший в світі виробник атомних реакторів - французька компанія Areva - планують створити спільне підприємство для виробництва ядерного палива.

Згідно з досягнутою домовленістю, французька компанія одержить близько 30% в Mitsubishi Nuclear Fuel Co, 66% якої належать японською Mitsubishi Materials Corp, а 34% - Mitsubishi Heavy Industries, передає Reuters з посиланням на японські ЗМІ.

Японська Mitsubishi Heavy стане основним акціонером СП, а французька компанія матиме частку нижче 33,4%, що все одно дасть їй право вето.

Французька промислова група Areva - електроенергетичний концерн, що володіє сучасними технологічними рішеннями у сфері атомної енергетики, а також у галузі генерації й передачі електроенергії. Виробничі потужності концерну розташовані в 40 країнах, на підприємствах Areva працюють понад 58 тис. осіб.

Mitsubishi Heavy Industries - найбільший в Японії виробник важкого устаткування. Компанія також приватизувала виробництво і запуск ракет, що розроблялися в Японії, в квітні 2007 р. Раніше цим займалося Японське агентство з вивчення аерокосмічного простору.

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