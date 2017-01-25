Повз Землю пролетів новий астероїд (відео)
15:26, 25 січня 2017Наука та IT
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25 січня близько 7 ранку повз Землю пролетів астероїд 2017 BX.
Повз Землю пролетів астероїд / nasa.gov
Астрономи виявили його лише п'ять днів тому, передає Business Insider.
Він пройшов за 261 тис. км від Землі й рухався зі швидкістю 26 700 км/год. Його розмір становив 4-14 метрів (менший, ніж автобус, але більший за автомобіль). Наголошується, що це другий астероїд, який пролетів повз Землію за останні три тижні.
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Вчені наголосили, що астероїд занадто маленький й повільно летить, щоб завдати Землі серйозних пошкоджень.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 січня в небі можна було спостерігати, як біля Землі пролетів астероїд "Веста". Це - єдиний у Сонячній системі астероїд, який можливо розглянути неозброєним оком.
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