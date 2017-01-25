Британський університет оштрафований на 400 тисяч фунтів за експеримент з кофеїном

Вони брали участь в експерименті, покликаному вивчити вплив кофеїну на людину під час фізичного навантаження, пише Бі-Бі-Сі.

Видана доза кофеїну в сто разів перевищувала необхідну за умовами експерименту і могла призвести до смерті його учасників.

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Студентам Алексу Розетто і Люку Паркіну довелося проходити діаліз у лікарні, вони втратили близько 10 кілограмів ваги.

В даний час стан їх здоров'я не викликає побоювань.

Нортумбрійський університет вже приніс вибачення за помилку.