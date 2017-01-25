Британський університет оштрафований на 400 тисяч фунтів за експеримент з кофеїном
23:38, 25 січня 2017Наука та IT
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Британський університет оштрафований на суму 400 тис. фунтів (0,5 млн доларів), після того як двом студентам помилково видали дозу кофеїну, рівноцінну 300 чашкам кави.
Двом студентам видали дозу кофеїну, рівноцінну 300 чашкам кави / Flickr.com/hripsimex3
Вони брали участь в експерименті, покликаному вивчити вплив кофеїну на людину під час фізичного навантаження, пише Бі-Бі-Сі.
Видана доза кофеїну в сто разів перевищувала необхідну за умовами експерименту і могла призвести до смерті його учасників.
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Студентам Алексу Розетто і Люку Паркіну довелося проходити діаліз у лікарні, вони втратили близько 10 кілограмів ваги.
В даний час стан їх здоров'я не викликає побоювань.
Нортумбрійський університет вже приніс вибачення за помилку.
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