Британський університет оштрафований на 400 тисяч фунтів за експеримент з кофеїном

23:38, 25 січня 2017
Наука та IT
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Британський університет оштрафований на суму 400 тис. фунтів (0,5 млн доларів), після того як двом студентам помилково видали дозу кофеїну, рівноцінну 300 чашкам кави.

Flickr.com/hripsimex3

Вони брали участь в експерименті, покликаному вивчити вплив кофеїну на людину під час фізичного навантаження, пише Бі-Бі-Сі.

Видана доза кофеїну в сто разів перевищувала необхідну за умовами експерименту і могла призвести до смерті його учасників.

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Студентам Алексу Розетто і Люку Паркіну довелося проходити діаліз у лікарні, вони втратили близько 10 кілограмів ваги.

В даний час стан їх здоров'я не викликає побоювань.

Нортумбрійський університет вже приніс вибачення за помилку.

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Теги: #кофеїн