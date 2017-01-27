Вчені дізналися, коли з'явилася вода на Землі

Про дослідженні повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Nature.

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Точне походження води на Землі поки що не відомо. За однією з теорій, її занесли вкриті льодом метеорити ще на етапі формування планети. Вчені з Вестфальського університету імені Вільгельма порівняли ізотопів рутенію в метеориті з озера Тагиш в Британській Колумбії і в мантії Землі. За їх припущеннями, саме метеорити падали на Землю, поки вона формувалася, тому могли залишити сліди. Якщо б вони занесли воду на Землю саме в цей період, рівні ізотопів в мантії і метеориті збіглися б, однак ніякої схожості знайдено не було.

На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що якщо вода і була занесена на Землю метеоритами, то вже після формування мантії. Однак не виключено, що вода спочатку була частиною хмари космічного пилу, з якого сформувалася Земля.