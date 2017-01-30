Вчені дізналися, коли в добі буде 25 годин

Про це розповіла астрофізик Джилліан Скаддер, передає Forbes.

Так, зазначається, що збільшення доби на Землі залежить від швидкості її обертання, на що впливає й Місяць - супутник планети.

Обертання нашої планети, на яке впливає й Місяць, - досить повільне, з часом воно ще сповільниться.

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"За останні 100 років Земля сповільнила своє обертання на 0,0014 секунди", - йдеться у повідомленні.

Якщо це уповільнення обертання буде продовжуватися й надалі, то вчені підрахували, за скільки років світловий день Землі буде тривати 25 годин.

Для того, щоб до доби можна було додати ще одну годину, необхідно буде чекати ще 180 мільйонів років, наголосили вчені.