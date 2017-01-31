В Netflix представили пристрій для управління телевізором за допомогою сили думки (відео)

Про це повідомляється в блозі компанії.

Девайс був представлений в рамках Netflix HackDay Winter 2017.

Управління за допомогою MindFix здійснюється на основі гаджета під назвою Muse. Пристрій, що надівається на голову користувача, являє собою електроенцефалограф, отлеживающий зміна функцій мозку. Розробники адаптували гаджет під управління Netflix.

Зазначається, що компанія не збирається випускати даний пристрій на споживчий ринок.

Компанія продемонструвала відео, в якому показано, як працює MindFix. З його помщью розробники змогли запустити фільми з бібліотеки Netflix і прокрутити меню сервісу.

Раніше повідомлялося, що Apple планує випускати власні серіали.