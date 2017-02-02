"По стопах Galaxy Note 7": у США сімейна пара поскаржилася iPhone 6 Plus, який загорівся вночі

Смартфон загорівся в спальні сімейної пари, поки вони спали., передає ZN.UA з посиланням на GSMarena.

При цьому, загорівся iPhone 6 Plus, який був куплений 2,5 роки тому. Як підкреслює видання, останнім часом смартфон дуже швидко втрачав заряд батареї.

Читайте також"Це справжній штучний інтелект": французькі дизайнери розробили смартфон майбутнього

"Моє обличчя було так близько до смартфону, коли він раптово загорівся, що це розбудило мене. На щастя, я чуйно сплю. Буквально, зі сторони телефону йшло полум'я", - розповіла журналістам постраждала.

Представники Apple заявили про те, що їм відомо про інцидент і вони пообіцяли компенсацію постраждалій. Ще один користувач iPhone 6 Plus заявив про те, що його смартфон не зарядився, хоча простояв на зарядці всю ніч, а вранці він виявив, що акумулятор здувся, хоча це і не призвело до виникнення пожежі.

Як відомо, американська Комісія з безпеки споживчих товарів повідомляла про майже 100 випадках перегріву батареї Galaxy Note 7. Один із пристроїв зайнявся на борту літака Південно-західних авіаліній. Інше загорівся під час заряджання в салоні «Джипа» родини з Санкт-Петербурга (Флорида), в результаті чого автомобіль згорів.

Через неполадки з батареєю Samsung оголосила про повне припинення випуску Galaxy Note 7. Збитки від такого кроку компанія оцінила в $3 млрд. Продаж смартфонів стартувала 19 серпня. Згодом Samsung зупинила продажі і відкликала понад 2,5 млн пристроїв через їх загоряння при зарядці або використанні.