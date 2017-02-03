Повз Землю пролетів астероїд розміром з челябінський метеорит

2 лютого астероїд під назвою P10zaUs пролетів у 160 тисячах кілометрів від Землі, що в 2.5 рази ближче, ніж до Місяця. За розміром він схожий на челябінський метеорит. Про це повідомляє ТСН.

Читайте такожУчені відкрили ще одну зірку, яку затьмарює невідомий об'єкт

Небесне тіло відкрили 30 січня, на цей момент воно знаходилося в сузір'ї Малого Лева. Це вже четвертий астероїд з початку 2017 року, який залітає всередину орбіти Місяця, і поки що найбільш яскравий з них.

Ближче всіх до Землі у 2017 році,у понеділок, 30 січня, пролітав маленький астероїд під назвою 2017 BH30.