NASA показало відео розірваної Сонцем комети

Космічна обсерваторія SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) зафіксувала, як Сонце розриває на частини комету, яка до нього підлетіла.

Небесне тіло наблизилося до світила зі швидкістю понад 2 млн км/год. Комета, вперше помічена 1 серпня 2016 року обсерваторією SOHO, припинила своє існування через три доби. Відео, яке демонструє останні моменти життя небесного тіла, представило NASA.

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