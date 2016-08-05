NASA показало відео розірваної Сонцем комети
11:24, 05 серпня 2016Наука та IT
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Космічна обсерваторія SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) зафіксувала, як Сонце розриває на частини комету, яка до нього підлетіла.
Комета припинила своє існування через три доби / NASA/SDO
Небесне тіло наблизилося до світила зі швидкістю понад 2 млн км/год. Комета, вперше помічена 1 серпня 2016 року обсерваторією SOHO, припинила своє існування через три доби. Відео, яке демонструє останні моменти життя небесного тіла, представило NASA.
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