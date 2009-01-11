Європа оголосить поза законом великі плазмові телевізори

Виробництво і реалізація популярних плазмових телевізорів з великим енергоспоживанням можуть бути заборонені в Європі вже цієї весни. В рамках програми боротьби із змінами клімату європейські країни ухвалять нові стандарти споживання енергії для цього типу побутових пристроїв, повідомляє британська The Independent.

Як повідомили редакції в Міністерстві навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великої Британії, плановані заходи сприятимуть зникненню з продажу неефективних в енергетичному відношенні телевізорів, а нова система маркування дозволить покупцям вибрати телевізори з найменшою витратою електроенергії.

За інформацією видання, плазмовий телевізор з 42-дюймовим екраном в середньому споживає близько 822 кіловат-годин електроенергії за рік, тоді як рідкокристалічний телевізор такого ж розміру витрачає лише 350 кіловат-годин за рік.

За останні 30 років кількість електроприладів в середній британській сім`ї зросла з 17 до 47, а кількість споживаної ними енергії зросла більш ніж удвічі. У міністерстві вважають, що значна частка зростання енергоспоживання припадає на більш ніж 60 мільйонів телевізорів, наявних у домашніх господарствах. Подібні кроки розробляють також уряди інших країн, зокрема Сполучених Штатів, де 275 мільйонів телевізорів споживають за рік стільки ж електроенергії, скільки виробляють десять вугільних електростанцій.

Лента.ру