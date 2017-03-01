Вчені змоделювали падіння гігантських астероїдів на дві європейські столиці
Вчені змоделювали падіння великих астероїдів на дві європейські столиці. Результат дослідження може змусити більш серйозно поставитися до загрози імпактного впливу.
Падіння великого астероїда – один з найпопулярніших сценаріїв кінця світу. Вважається, що такого роду подія могло викликати одне або кілька найбільших масових вимирань в історії Землі, передає Naked-science.
Фахівці застосували спеціальну комп'ютерну програму ARMOR. Діаметр астероїда, згідно зі сценарієм, становить 200 м, його щільність дорівнює 3,1 тонни на кубічний метр. Небесне тіло врізається в Землю при швидкості 20 кілометрів за секунду під кутом 45 градусів. Варто зазначити, що астероїди діаметром 200 м падають на нашу планету кожні 40 тис. років, більш дрібні об'єкти – діаметром 50 м – приблизно кожні 850 років.
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"Моделювання дало досить невтішний результат. У разі падіння на Лондон астероїда загинуть 8,7 млн його жителів. Як передбачається, в британській столиці проживає 14 млн осіб. Аналогічне моделювання катастрофи у випадку з Берліном показало, що жертвами стануть 3,5 млн осіб з 6 млн, які проживають там", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причинами настільки важких наслідків стануть ударна хвиля й теплове випромінювання. Передбачається, що дослідження дозволить краще підготуватися до катастроф такого характеру.
Раніше УНІАН повідомляв, що прогнози фахівців свідчать про те, що в найближчий мільярд років спокій планети порушать більше 2 тисяч астероїдів.