Вчені змоделювали падіння гігантських астероїдів на дві європейські столиці

Падіння великого астероїда – один з найпопулярніших сценаріїв кінця світу. Вважається, що такого роду подія могло викликати одне або кілька найбільших масових вимирань в історії Землі, передає Naked-science.

Фахівці застосували спеціальну комп'ютерну програму ARMOR. Діаметр астероїда, згідно зі сценарієм, становить 200 м, його щільність дорівнює 3,1 тонни на кубічний метр. Небесне тіло врізається в Землю при швидкості 20 кілометрів за секунду під кутом 45 градусів. Варто зазначити, що астероїди діаметром 200 м падають на нашу планету кожні 40 тис. років, більш дрібні об'єкти – діаметром 50 м – приблизно кожні 850 років.

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"Моделювання дало досить невтішний результат. У разі падіння на Лондон астероїда загинуть 8,7 млн його жителів. Як передбачається, в британській столиці проживає 14 млн осіб. Аналогічне моделювання катастрофи у випадку з Берліном показало, що жертвами стануть 3,5 млн осіб з 6 млн, які проживають там", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причинами настільки важких наслідків стануть ударна хвиля й теплове випромінювання. Передбачається, що дослідження дозволить краще підготуватися до катастроф такого характеру.

Раніше УНІАН повідомляв, що прогнози фахівців свідчать про те, що в найближчий мільярд років спокій планети порушать більше 2 тисяч астероїдів.