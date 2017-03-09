Данським політикам заборонили брати з собою в РФ гаджети
17:43, 09 березня 2017Наука та IT
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З міркувань безпеки делегація комітету з міжнародних справ парламенту Данії вирушила до Москви без смартфонів, планшетів і комп'ютерів.
Ілюстрація REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив парламентарій Мартін Лідегаард.
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Колишній міністр закордонних справ королівства, нині депутат від партії «Радикальна Венстре» написав, що їм порадили не брати смартфони, і прикріпив до посту фотографію кнопкового телефону Nokia, з інвентарним номером 6.
Згідно з доповіддю Міністерства оборони Данії, 2015 і 2016 роках урядові установи кілька разів піддавалися кібератакам, які відбувалися з-за кордону.
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