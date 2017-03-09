Данським політикам заборонили брати з собою в РФ гаджети

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив парламентарій Мартін Лідегаард.

Читайте такожКомпанія WhatsApp відповіла на звинувачення у вразливості повідомлень

Колишній міністр закордонних справ королівства, нині депутат від партії «Радикальна Венстре» написав, що їм порадили не брати смартфони, і прикріпив до посту фотографію кнопкового телефону Nokia, з інвентарним номером 6.

Згідно з доповіддю Міністерства оборони Данії, 2015 і 2016 роках урядові установи кілька разів піддавалися кібератакам, які відбувалися з-за кордону.