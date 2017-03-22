При використанні GPS вимикаються області мозку, які відповідають за навігацію - дослідження
У цього явища є і позитивні сторони, зазначають дослідники. Переклавши складну розумову задачу на пристрій, можна вивільнити ресурси для інших цілей.
Коли людина шукає дорогу за допомогою GPS, області мозгу, що відповідають за навігацію, не працюють, з'ясували вчені. Дослідження було опубліковане в журналі Nature Communications.
Учасники дослідження, 24 добровольці, переміщалися по віртуальній моделі району Сохо в центрі Лондона, в той час як діяльність мозку реєстрували за допомогою функціональної МРТ, пише "Газета.Ru".
В одній частині випробувань їм потрібно було самостійно знайти шлях до певної точки, в іншій - слідувати підказкам комп'ютера.
Виявилося, що коли учасники переміщалися самостійно, діяльність гіпокампу та префронтальної кори, областей, що відповідають за навігацію та прийняття рішень, була тісно пов'язана з тим, які рішення щодо маршруту вони брали. Однак коли учасники слідували інструкціям комп'ютера, ці області мозку були активні куди менше.