При використанні GPS вимикаються області мозку, які відповідають за навігацію - дослідження

Коли людина шукає дорогу за допомогою GPS, області мозгу, що відповідають за навігацію, не працюють, з'ясували вчені. Дослідження було опубліковане в журналі Nature Communications.

Учасники дослідження, 24 добровольці, переміщалися по віртуальній моделі району Сохо в центрі Лондона, в той час як діяльність мозку реєстрували за допомогою функціональної МРТ, пише "Газета.Ru".

В одній частині випробувань їм потрібно було самостійно знайти шлях до певної точки, в іншій - слідувати підказкам комп'ютера.

Виявилося, що коли учасники переміщалися самостійно, діяльність гіпокампу та префронтальної кори, областей, що відповідають за навігацію та прийняття рішень, була тісно пов'язана з тим, які рішення щодо маршруту вони брали. Однак коли учасники слідували інструкціям комп'ютера, ці області мозку були активні куди менше.