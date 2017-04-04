Новий iPhone отримає задню кришку з аморфного "рідкого" металу

Американське бюро патентів і товарних знаків опублікувало заявку на патент від Apple, що передбачає використання в iPhone нового матеріалу – "рідкого металу", повідомляє Patently Apple.

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Цей матеріал згадувався і в попередніх патентах компанії, але ніколи раніше не вказувалося, на яких саме пристроях він буде використаний. В одній із останніх заявок конкретно вказано, що з нього може бути виготовлена задня панель iPhone, можливо, вона прийде на заміну скляній задній кришці. Патент внесли на розгляд у третьому кварталі 2016 року.

У патенті Apple цей матеріал згадується як Metallic glass (також як аморфний або склоподібний сплав). На відміну від звичайного металу, Metallic glass не має кристалічної структури, - тут вона аморфна, як у скла.

В деяких варіантах покриття з Metallic glass наноситься на металеву підкладку. В результаті поверхня виходить більш твердою, ніж при використанні звичайного металу, вона має вищу стійкість до корозії. Розробники мають намір домогтися зміни кольору вихідного матеріалу при обробці, отримавши ударостійкі iPhone різних кольорів.

В попередніх заявках Apple йшлося і про здатність матеріалу приховувати дрібні подряпини. Також планувалось, що на дотик він буде теплішим, ніж нержавіюча сталь.

В кінці 2016 року повідомлялося, що новий iPhone 8 може отримати скляний корпус.