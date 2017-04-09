У NASA заявили, що повз Землі пролетить великий астероїд (відео)

Відносно великий астероїд пролетить повз землю 19 квітня на відстані 1,8 мільйона кілометрів від планети. Як наголошується на сайті NASA, немає ніякої небезпеки зіткнення з небесним тілом, але така відстань є досить близьким для астероїда подібного розміру.

Астероїд 2014 JO25 був відкритий в травні 2014 року, його розмір складає близько 650 метрів. Як відзначають дослідники, астероїд можна буде побачити в нічному небі.

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Зближення з Землею 19 квітня стане самим близьким прольотом астероїда біля планети за останні 400 років.

Раніше повідомлялося, що повз землі пролетів астероїд розміром з челябінський метеорит.